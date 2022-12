Lo que debe saber sobre el pago por disponibilidad laboral

Santiago Martínez, experto en derecho laboral, habló en BLU Al Derecho sobre la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que se refiere a la disponibilidad del trabajador en los diferentes turnos que se programen por fuera de la jornada laboral.

“No se trata de una norma, sino de la opinión frente a un caso en particular. Lo que decidió la Corte en abril de este año no fue el reconocimiento de horas extras, lo que es importante de esta sentencia es que se discutía si el tribunal había ponderado lo que supuestamente había llamado disponibilidad laboral”, explicó Martínez.

¿Cuándo se paga la disponibilidad laboral?

De acuerdo con el experto, la Corte indica que la disponibilidad del trabajador se remunera cuando está permaneciendo a las órdenes y ejecutando los servicios en las instalaciones de la empresa.

“Es tiempo de trabajo cuando se está a disposición del empleador, y cuando no se está, se entiende que es periodo de descanso. Por eso, no siempre la disponibilidad tiene que ser remunerada”, agregó.

Finalmente, Martínez recomendó a los empleados y empresarios utilizar el sentido común sobre la disponibilidad de los trabajadores y ser consientes las actividades que desarrolla fuera de la empresa.