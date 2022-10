Los argumentos de Álvaro Ashton para que lo reciban en la JEP

Blu Radio conoció el documento que entregó el senador liberal Álvaro Ashton al Tribunal de Paz en el que manifiesta su deseo “libre y voluntario de someterse a la Justicia Especial para la Paz".



Ashton tiene cinco investigaciones en la Corte Suprema y pide que se le avale la solicitud de someterse a la nueva jurisdicción que surgió del acuerdo de paz con las Farc para que sea allí donde se conozcan dos de estos procesos: el de parapolítica y cartel de la toga.



La solicitud fue radicada por su defensa el pasado 15 de marzo cuando entró en funcionamiento la JEP, como lo reveló Blu Radio.



“De manera respetuosa solicitó que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que asuma competencia para conocer y juzgar los hechos que actualmente son objeto de investigación por la H. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, dice el documento.



El argumento de la defensa es que los hechos por los que es investigado el senador tienen un tipo de relación, aunque no directa, con el conflicto armado y buscan demostrar la inocencia de su cliente en ese nuevo escenario judicial. Las acusaciones por presuntos nexos con paras.

A el senador se le acusa de haber tenido un acuerdo con grupos pertenecientes al Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas para recibir supuestos apoyos a candidatos del Atlántico a cambio de favores burocráticos.



“Poniendo a disposición de esa organización añada la función legislativa con el fin de servir a sus propósitos a través de las competencias parlamentarias que le correspondía ejercer', dice la ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier por la cual se dictó la medida de aseguramiento en contra de Ashton.



Agrega la Corte que “para alcanzar ese objetivo en la primera aspiración del investigado a la Cámara Alta del Congreso, la organización ilegal, de un lado, brindó un respaldo electoral en el Magdalena y. de otro, le otorgo manejo en el Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico, cooptado para ese entonces por las autodefensas inicialmente a través del nombramiento del Gerente de la ESE Luis Francisco Romero Racedo, compadre y militante de su grupo político, y posteriormente de su sobrino Fabian Arturo Ashton como Coordinador Médico"



Sin embargo, Ashton asegura que fue extorsionado por paramilitares, quienes en diciembre del 2008 lo amenazaron con que si no les entregaba una fuerte suma de dinero lo acusarían de tener vínculos con ellos.



En el caso del cartel de la toga la defensa argumentaría que el supuesto soborno de 600 millones de pesos no existió y que en cambio Ashton le pagó al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, principal testigo del caso, por sus honorarios como abogado para que demostrara que es víctima de los paramilitares.



Argumenta que por tratarse de un supuesto soborno para frenar el caso de ‘parapolítica’ también tendría cabida en la nueva jurisdicción.



“Este nuevo proceso, nace y tiene plena dependencia y por lo mismo, CONEXIDAD con el sumario 39768 (caso de ‘parapolítica’), pues ambos versan sobre los hechos de 2006 y los referidos en 2014, por lo que, poder ser considerados conexos y surgidos con ocasión del conflicto armado de manera indirecta”, dice la solicitud.



El Tribunal de Paz analizará si es viable o no este sometimiento. Mientras tanto en la corte hay otro proceso contra Ashton además de parapolitica y cartel de la toga, el congresista es investigado dentro del escándalo de los bienes de la mafia en la dirección nacional de estupefacientes, el escándalo de Odebrecht y un presunto abuso de menores.