‘Los hijos del hambre’: el embarazo adolescente, el primer eslabón de la desnutrición infantil

En Colombia, la desnutrición infantil se convirtió en un problema de salud pública que retrata la cruda realidad del país en cuanto a la pobreza, condición social, acceso de agua potable, prevención y educación sexual, alimentación en los primeros años de vida y hasta en la lactancia.

Para iniciar, hay que reportar la situación de estos ‘hijos del hambre’: según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional del año 2015, en el país la prevalencia de Desnutrición Crónica o retraso en la talla (DNC) en menores de 5 años es del 10,8 %. Para los hijos nacidos de una madre con bajo nivel educativo la cifra se duplica (20,6 %) y para los hijos de madres indígenas casi que se triplica la media nacional (29,6 %).

Publicidad

El bajo nivel educativo de la madre ha sido una de las principales causas para que el recién nacido sufra de desnutrición. Aunque puedan ser eventos aislados, el hecho que no exista una educación sexual de la madre, de prevención en cuidado o en alimentación pueden llevar a varias consecuencias incluso en la edad adulta del hijo.

BLU Radio presenta este especial de ‘Los hijos del hambre’ para detallar, describir y dejar un aparte sobre la problemática para buscar soluciones que requieren de mucho esfuerzo del Gobierno, del entorno social, de la familia y hasta la misma madre.

La edad de la madre juega un papel determinante en el crecimiento del bebé y del feto, pues se encontró que los niños de mayor riesgo son los hijos de mujeres entre los 10 y 19 años, es decir, que hay una relación importante entre el estado nutricional de los niños y el embarazo adolescente, según varios estudios nacionales. De acuerdo con el Dane, el 47,21 % de todos los niños que nacen tienen madres muy jóvenes (10 a 24 años).

BLU Radio conoció el caso de María, que, por seguridad, se le guarda la identidad. María vive en el barrio el Pozón de Cartagena, uno de los sectores más pobres de la ciudad. Tuvo a su hija a los 15 años y por diferentes condiciones, entre ellas la desigualdad, la hija Tiana, como la princesa de Disney, nació con desnutrición crónica.

Publicidad

“Desde que nació ella tuvo un problema de respiración, tiene un pitido que no la deja dormir y su peso es más bajo de lo normal. Estuvo sus primeros meses de vida internada en hospitales, los doctores le mandaron medicamentos para el problema de ella, pero prácticamente me dijeron que me despidiera. A veces dura un día sin comer nada, solo agua”, le dijo a BLU Radio.

Publicidad

Debido a la condición social de María, no pudo completar su educación secundaria. Enfocó todos sus esfuerzos en la salud de su hija, dejando todas sus esperanzas a los médicos para que salvarán a Tiana. Tuvo que buscar alternativas para que rindiera la comida, entre ellas rebajar leche materna con aguapanela.

Pero en contraste, también está la historia de Shirley, que a la misma edad de María tuvo a su hija Cristal. Ella comenta que gracias al apoyo que recibió por parte de su familia y del padre, quien también era joven, ha logrado darle una buena alimentación a su hija. Eso sí, con lactancia por lo menos en los primeros seis meses de vida; que gracias al apoyo que tuvo por parte de su familia ha logrado darle una alimentación favorable a su hija cristal.

“Ella nació perfectamente de salud, no tuvo ninguna complicación. Yo sí tuve ciertos problemas al día siguiente, pero la niña es superfuerte y muy sana. Mi familia obviamente al principio se preocupó, pero recibí todo su apoyo, incluso de mi pareja, que me ayudó mucho en el tiempo del embarazo”, expresó.

Dos madres que a la misma edad tuvieron a sus hijas. Una de ellas ha pasado la mayor parte de su vida en la clínica luchando por sobrevivir, luchando por conseguir alimento y salir de ese cuadro crudo de desnutrición crónica.

Publicidad

Este es el primer eslabón de esta cadena de ‘Los hijos del hambre’, que al parecer no tiene fin. Un niño o una niña que antes de nacer, por condiciones exteriores de su simple existencia, se encuentra en una etiqueta de enfermedad: el de la desnutrición crónica.