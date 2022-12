Los reparos de Ángela Hernández a investigación formal de CNE a Zuluaga

El pasado 17 de julio la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) acogió la ponencia del magistrado Carlos Camargo, mediante la cual se abrió investigación formal a Óscar Iván Zuluaga y varios responsables de su campaña presidencial de 2014, dentro del caso Odebrecht.



Sin embargo, Blu Radio conoció el salvamento de voto de Ángela Hernández, quien se apartó de la decisión al considerar que no estuvo garantizado el debido proceso.



A juicio de la magistrada - responsable de la indagación a la campaña Santos Presidente 2014 - debió ser la comisión instructora designada en 2015, en el marco de una actuación administrativa por presuntas infracciones a las reglas de financiación de la campaña a la Presidencia de Zuluaga, la que asumiera esa indagación y no un nuevo ponente, en este caso Carlos Camargo, para evitar decisiones contradictorias.



Adicionalmente, Hernández argumenta una posible "ruptura del equilibrio procesal, pues a la investigación formal fueron vinculados los miembros del comité inscriptor (Susana Correa, Carlos Holmes Trujillo y Fernando Londoño) quiénes no habrían tenido la oportunidad de ser escuchados y allegar pruebas en la etapa preliminar.



Le puede interesar: Las pruebas que, según CNE, comprueban dineros de Odebrecht en campaña Zuluaga.



La magistrada agrega que, conforme al artículo 19 de la Ley 996 de 2015, que regula las campañas a la Presidencia de la República, "no señala a los inscriptores como responsables solidarios de la rendición de cuentas", teniendo en cuenta que el grupo significativo de ciudadanos no tenía Personería jurídica al momento de la inscripción.



Finalmente, la consejera cuestiona que el proyecto de resolución haya sido entregado a la Sala el 13 de mayo, en un sobre sellado, y posterior a ello el magistrado haya evacuado, solicitado y practicado nuevas pruebas, "en abierta violación al debido proceso".



Publicidad