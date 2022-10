Luis Alonso Colmenares responde a madre de Carlos Cárdenas

Luis Alonso Colmenares salió en defensa del fiscal Antonio Luis González luego de que, en diálogo exclusivo con BLU Radio, la madre de Carlos Cárdenas lo señalara de ser el responsable del rumbo que, en un principio, tomó la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares.



“Pues seguro que todo fue culpa del fiscal González, no ve que él fue el que pudo sacar el proceso de donde lo quería meter para que lo archivaran. ¿Por qué no le dicen a la señora María del Pilar que explique por qué tenían el interés de archivar en dos días esa mierda? Como lo dijeron en las interceptaciones”, aseguró Colmenares.



En respuesta al mensaje que le envió de comprensión y oración por su familia, Luis Alonso Colmenares aseguró que no tiene ningún mensaje para ella, que no se va a quedar quieto hasta tener una respuesta y que el único mensaje que le enviará será a través de la justicia.



También respondió a Orlando Quintero, padre de Jessy Quintero, cuando dijo que no le dieron el beneficio de la duda a la joven a pesar del cariño y la fuerte amistad que tenían con Luis Andrés:



“El beneficio de la duda no tiene nada que ver, pedimos que nos explicaran qué era lo que había pasado. Después mi esposa fue a buscarla a Los Andes en febrero para hablar con ella porque ella no había dejado. Mi esposa fue a sorprenderla a ver si la encontraba y cuando le habló Jessy entró en un estado de nervios y shock, no era capaz de pronunciar una palabra, decía cosas incongruentes”, agregó Luis Alonso Colemnares.



Aseguró que no puede negar que el señor Quintero y su familia le tenían cariño a Luis Andrés y que “mal sería si no, porque Luis era el protector de Jessy. Nos extraña el proceder de ella, pues con su familia se dejaron comprar”, finalizó el señor Colmenares.