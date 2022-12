Lyons declarará en proceso contra exmagistrados del ‘cartel de la toga’

Alejandro Lyons declarará en las investigaciones contra los exmagistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, según dijo en entrevista con Mañanas BLU el abogado del exgobernador de Córdoba, Darío Bazzani.



“Él ha entregado toda la información de la corrupción judicial y si esa información es requerida por cualquier autoridad él la va a ampliar. Si se requiere de ese testimonio está presto para entregarlo”, enfatizó.



Agregó que además de las exigencias económicas que le hicieron el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla, él tiene información de otras personas que también le exigieron sobornos.



De otro lado, resaltó la disposición que ha tenido su cliente para destapar los escándalos de corrupción en la justicia en Colombia y negó que “la vaya a sacar barata” al pagar solo cinco años de prisión al aceptar uno de los delitos imputados.



“Es evidente la utilidad de la colaboración que él ha prestado para la depuración del sistema judicial. ¿Qué hubiera pasado si él no entrega la información y no se supiera la corrupción del sistema? Este es un problema que le interesa todo el país”, enfatizó.



Le puede interesar: Lyons y Besaile se aliaron para desfalcar a Córdoba: Fiscalía.



El jurista también informó que ya existe un preacuerdo con la Fiscalía para la aceptación de uno de los delitos de los que se le acusan y que solo falta el aval de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo había informado este martes durante la audiencia de imputación de cargos.



“Ya es un hecho. Ese es un acuerdo que está concertado. En el acuerdo él acepta el delito de concierto para delinquir. Ahora falta la aprobación de la Corte Suprema de Justicia”, dijo.



Agregó que una de las condiciones es la devolución de 4 mil millones de pesos para que se le otorgara el principio de oportunidad para los otros delitos.



“Una cosa es lo que recibe a título personal y otra lo que reciben otras personas. No son los 87 mil millones los que se imputan como apropiados. Lo que sucede es que se dicen que se suscribieron unos convenios, unos contratos, que, sumados, llegan a unos 80 mil millones de pesos. Lo irregular en este caso no es que se hayan robado la totalidad de la plata de los contratos. Lo irregular, según la Fiscalía, es que se cobraron unas comisiones para adjudicar esos contratos. Esas comisiones son las que arrojarían el valor de unos 8 mil millones de pesos”, explicó.



De otro lado, manifestó que la Fiscalía no relacionó a Lyons con el homicidio de Jairo Zapa, exjefe de regalías de Córdoba.



“El señor Lyons no participó en esos hechos. En el día de ayer, en el recuento de los hechos, como hubo otras personas que participaron en las irregularidades de contratos y que sí participaron en el homicidio, la Fiscalía reseñó esas conductas de esas otras personas, pero no del señor Lyons”, agregó.



Finalmente, Bazzani dijo que su cliente está en un “estatus especial migratorio” que le permite estar en Estados Unidos porque está colaborando con las autoridades de ese país por el delito de lavado de activos.



Publicidad