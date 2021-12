La jueza 42 penal condenó a Paul Naranjo y Julián Ortegón por el asesinato de la joven Ana María Castro , de 21 años, ocurrida el 5 de marzo de 2020, luego de departir con unos amigos en bares de la calle 116.

Al respecto, Noticias Caracol habló con Nidia Romero, la madre de Ana María Castro, quien dijo que esperaba que se hiciera justicia.

“Lo esperado, lo luchado. Uno no debería alegrarse de estas cosas, es que ni siquiera uno debería estar pasando por esta situación. Ana María debería estar acá, pero ya que es una situación que, primero que todo, yo no escogí, la he asumido durante todo este tiempo y pues me alegra su decisión”, dijo Nidia Romero.

En el proceso fueron determinantes los testimonios de Mateo Reyes y del conductor de una plataforma, identificado como Daniel Alejandro Novoa, quienes coincidieron en señalar que vieron que a Ana María Castro la botaron del vehículo como arrojar un paquete.

“El despacho ha procedido a analizar todas y cada una de las pruebas practicadas en juicio en concordancia con la acusación y demás elementos probatorios debidamente incorporados al diligenciamiento, así como los argumentos y alegaciones de partes e intervinientes, para con fundamento en ello, emitir la decisión que se anuncia desde ya es de condena”, señaló la juez.