Me decían guerrillera, ahora paramilitar: docente que custodia restos de desaparecidos

Luego de las amenazas que recibió la directora del laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia, Timisay Monsalve, por estar a cargo de exhumaciones en zonas de influencia de Hidroituango, cementerio Universal de Medellín y la comuna 13, la docente afirmó que con esta intervención ahora está siendo señalada como paralimitar.

"En la universidad y otros espacios las personas se están refiriendo que ya yo no trabajo para la guerrilla, sino para los paramilitares, porque se supone que yo intervení los cementerios de manera inadecuada. El problema fundamental fue que no se supo interpretar que el contexto que estábamos abordando en ese momento no era forense", explicó la docente Monsalve.

Asimismo, Monsalve afirmó sentir "terror" por el incremento de amenazas en su contra.

"Los procesos de amenazas en estos momentos son mucho más elaborados. Si yo les pudiera contar lo que nos hicieron a nosotros en el 2018 es para que creen todos los libros de ciencia ficción y espionaje. Esto fue tan elaborado que pareciera que no fuese real", relató Monsalve en Mañanas BLU.

"Yo vivo en Medellín, el país es muy complejo y la ciudad también, ¿quién me ampara?", anotó Timisay Monsalve.

Hay que recordar que la profesora Timisay ha venido recibiendo amenazas desde el año 2011, cuando hizo la investigación preliminar de desaparición forzada en la comuna 13.

