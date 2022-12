Medicina Legal debe nombrar un director ad hoc para el caso ‘La Gata’: defensa

El juez sexto de Ejecución de Penas Barranquilla ratificó la decisión de que Enilce López, ‘La Gata’, sea trasladada a su casa para que continúe su tratamiento médico. Además, ordenó compulsar copias al director de Medicina Legal, Carlos Valdés, para que se le investigue por sus declaraciones.



A propósito, el abogado de ‘La Gata’, Iván Cancino, explicó que el juez ordenó que en 24 horas Medicina Legal diga qué le hace falta a la vivienda de ella para que se adecúe al programa de ‘Homecare’.



“Le vamos a pedir de manera decente y respetuosa, pero jurídicamente, que se aparte de todo lo que tiene que ver con Enilce López porque él ya no puede ser imparcial, él ya demostró que en este caso él tiene una posición fijada que al juez tampoco le pareció ajustada a derecho y yo no tengo ninguna confianza en Carlos Valdés para este caso”, enfatizó.



Vea además: Juez de Barranquilla ratificó decisión de trasladar a alias ‘La Gata’ a su casa



“Medicina Legal tiene que nombrar un director Ad hoc para este caso, pero la defensa no va a permitir que Carlos Valdés siga teniendo conocimiento específico de este caso”, añadió.

Según el abogado Cancino, la decisión del juez no tiene ningún recurso, por lo que debe llevarse a cabo en los términos estipulados de 24 horas después de la notificación.



Finalmente, Iván Cancino desmintió que Enilce López no quiera pagar su condena, pues desde el hospital también está cumpliendo con la pena.



“Ella está detenida en el hospital, ahora se va para la casa en donde seguirá detenida. Es más, insto a los vecinos de ella que, si la ven salir de la casa, denúncienla y que se le revoque el beneficio, pero se puede hacer un tema de desconocer la ley porque es Enilce López”, finalizó.



Cabe recordar que el director de Medicina Legal dijo que el programa de ‘homecare’ no procedía en este caso porque López debía ser revisada constantemente y porque su casa no era adecuada para el tratamiento médico.