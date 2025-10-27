Meta buscar tumbar fallo que favoreció a Esperanza Gómez en su pelea por libertad de expresión

Hace unas semanas, la decisión de la Corte Constitucional de pronunciarse por primera vez sobre la moderación de contenido para adultos generó un amplio debate, luego del fallo de tutela a favor de Esperanza Gómez tras la eliminación de su cuenta de Instagram, que contaba con 5 millones de seguidores, por supuestamente infringir las normas sobre desnudos en la plataforma.

Se conoció que Meta solicitó a la Corte anular este fallo, argumentando varias irregularidades, entre ellas que Esperanza Gómez interpuso el recurso fuera de los plazos establecidos y que la empresa no fue convocada a una sesión técnica realizada en noviembre de 2022.

Esperanza Gómez Foto: captura de video Desnúdate con Eva

En el fallo que protegió los derechos de la actriz de cine para adultos, la Corte ordenó a la empresa establecer un canal de comunicación electrónica accesible y visible para recibir notificaciones de procesos judiciales originados en Colombia. Sin embargo, el alto tribunal precisó que la medida aplica únicamente para acciones de tutela, por tratarse de un recurso que protege derechos fundamentales, y no para todos los procesos judiciales en general.

El caso llamó la atención porque Esperanza Gómez alegó un trato desigual respecto a cuentas que aún existen en Instagram y que comparten contenido similar. Aunque la cuenta no podrá ser recuperada, la Corte impartió una serie de órdenes para garantizar sus derechos.



Ahora, la solicitud de Meta de revocar el fallo será revisada por la sala plena del alto tribunal, que debatirá nuevamente este caso.