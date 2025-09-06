Migración Colombia expulsa a un alemán acusado de 47 casos de intento de asesinato

Las autoridades colombianas expulsaron del país a un ciudadano alemán requerido por la justicia de su nación mediante circular roja de Interpol, quien enfrenta graves cargos, entre ellos 47 intentos de asesinato. Así lo confirmó este sábado Migración Colombia.

De acuerdo con la entidad, el hombre se encontraba prófugo desde agosto de 2023 y era buscado por hechos ocurridos en septiembre de 2009. Entre los delitos que se le atribuyen figuran 47 casos de intento de asesinato, dos de tentativa de homicidio, 13 de lesiones corporales graves y un caso de incendio agravado en grado de tentativa, detalló la subdirectora de Control Migratorio, Juliana Rodríguez.

La funcionaria señaló que la detención y posterior expulsión del extranjero fueron posibles gracias a un trabajo coordinado entre Migración Colombia, organismos de seguridad nacionales, autoridades alemanas e Interpol, lo que permitió ubicarlo en territorio colombiano.

El ciudadano alemán ya fue entregado a las autoridades de su país, que se encargarán de adelantar el proceso de repatriación y el respectivo juicio.