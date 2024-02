Muerte de Dilan Santiago sería por asfixia mecánica, según informe de Medicina Legal

Avanza la investigación para determinar la muerte del pequeño Dilan Santiago, que fue encontrado sin vida el pasado 10 de febrero en la vereda Curubital en la localidad de Usme. Y es que, según informe de Medicina Legal, que ha compartido el diario El Tiempo, se han conocido nuevos detalles que datan la razón del fallecimiento de este menor.

De acuerdo a la información entregada al medio mencionado, Dilan Santiago tiene una muerte considerada como homicidio al encontrar que la causa del fallecimiento se trataría de una asfixia mecánica. Asimismo, el informe descartó que el pequeño de 2 años fuera víctima de abuso sexual y aunque la Policía Nacional insistió en que la captura de su padre no estaba relacionada con el caso, estos nuevos datos abren nuevas posibilidades e hipótesis de lo que pudo haber sucedido.

Los papás del menor tienen versiones encontradas sobre el trato que recibía el pequeño Dilan Santiago Castro. Foto: Noticias Caracol.

¿Qué es una asfixia mecánica?

Este es un tipo de asfixia que se da cuando se usa una fuerza externa que bloquea el flujo de aire hacia los pulmones y suele darse, en caso de homicidio, a través de un modelo de estrangulación o ahogamiento haciendo que la víctima pierda toda posibilidad de lucha. Esto abre una nueva hipótesis en la muerte del menor de 2 años, pues como da cuenta el documento compartido por el medio mencionado todo estaría encaminado a un crimen.

Así avanza el caso del pequeño Dilan Santiago

En su momento, en diálogo con Noticias Caracol, la madre de Dilan Santiago, aseguró que habrá justicia por su hijo, aunque sea por "mano propia". Ella clamó a las autoridades que encuentren al responsable de esta muerte y que cumpla con una condena justa por este vil crimen.

Sea por la ley o por manos propias, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así. Solo quiero que encuentren a la persona que le hizo esto a mi hijo aparezca y pague, yo no conozco a nadie en esa vereda, solo vine para tener mejor futuro y todo terminó en tragedia Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago

Publicidad

Mientras avanzan las investigaciones por el menor hallado muerte desde el 10 de febrero, la Policía Nacional capturó al padre por menor por el delito de violencia intrafamiliar. Eso sí, dejaron claro que no tenía nada que ver con el crimen de Dilan Santiago. Pero esto pasó por el testimonio de la madre que aseguraba que el pequeño era víctima de maltratos por parte de él.

Según él, se encontraba hasta el miércoles, 7 de febrero, en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz y allí se enteró de la desaparición de su hijo. Dijo que llevaba un mes y medio sin tener contacto con ellos.

Hallan cuerpo del pequeño Dilan Santiago. Foto: captura video Policía Bogotá.

Por otro lado, la preocupación de Derly Julieth Rivas es que los culpables podrían ser miembros de su vereda que rechazaban su presencia en la zona. "Me hubieran dicho de corazón: 'Váyase, mujer'. Pero no me hubieran hecho eso, de verdad", dijo.