Murió motociclista arrollado por un sargento de la Policía en Melgar, Tolima

José Narvay Sánchez Herrera, de 48 años, quien trabajaba en construcción y como domiciliario, el pasado 25 de octubre fue arrollado con otras tres personas más en la calle octava con carrera 26 de Melgar, Tolima , por un vehículo conducido por Luis Fernando Tarazona Bernal, sargento de la policía de Girardot y quien intentó huir del sitio. Esta persona atropelló a Sánchez y dejó herido a un peatón.

Tras el siniestro, Sánchez Herrera estaba siendo atendido en la clínica Dumián de Girardot, donde permanecía en estado de coma, con fractura en sus costillas, afectación a un pulmón y la vejiga. En las últimas horas su salud se deterioró y falleció.

BLU Radio habló con Mireya Delgado Medina, compañera sentimental de Sánchez, quien dijo llevar 10 años de convivencia con José, de la cual hay cinco hijos, tres de esta unión y dos de crianza. Además, José tenía dos hijas menores de edad en otra relación.

La indignación en la familia de José Narvay es total, toda vez que Luis Fernando Tarazona Bernal fue detenido y dejado a disposición de las autoridades. Una delegada del ente acusador decidió dejarlo en libertad, pero vinculado al proceso.

En el momento de conocer la decisión de libertad del uniformado, Sully Yarlorh publicó en sus redes sociales lo siguiente:

“Como es que una persona de estas sale en libertad por falta de una demanda, demanda que fuimos a colocar con el juzgado 23 y no quisieron recibirla porque no era un intento de homicidio, es decir, en este momento mi padre me falta y él, por tan solo ser policía, se lavó sus manos. Limpio su nombre”, indicó Sully,

En las próximas horas se realizaran sus honras fúnebres y los grupos de moteros del municipio acompañaran sus despojos mortales en una gran caravana.