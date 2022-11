‘Ñeñepolítica’: ‘Marquitos’ Figueroa pidió trato como víctima en caso contra policías

El narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, conocido como ‘Marquitos’ Figueroa, dio la sorpresa en la audiencia de imputación en contra del mayor de la Policía Yeferson Fabián Tocarruncho y del sargento Wadith Miguel Velásquez, acusados de interceptar a cinco de sus subordinados en medio de la investigación que llevaban por el homicidio de Óscar Rodríguez, cuando pidió ser reconocido como víctima en ese caso.

El abogado de ‘Marquitos’ Figueroa, Andrés Palacios, se presentó a la diligencia para solicitarle al juez 62 de garantías de Bogotá que reconozca a su cliente como víctima en el proceso. Su argumento es que las interceptaciones ilegales a las cinco vítimas las hicieron los dos policías en medio la investigación por el homicidio de Rodríguez.

A su solicitud se opusieron el Ministerio Público, las víctimas y la Fiscalía.

El delegado del ente acusador, Daniel Hernández, dijo que la solicitud de ‘Marquitos’ era un irrespeto con la justicia y que nada tenía que ver con el proceso.

“El señor Marcos de Jesús Figueroa nunca se ha pensado que sea considerado como víctima, es un irrespeto con la Fiscalía , es el problema de politizar los procesos, más aún cuando no tiene nada que ver con este. La Fiscalía le solicita señor juez que no haya reconocimiento como víctima a ‘Marquitos’ Figueroa, pues no lo tiene como una futura víctima”, argumentó.

El juez 62 de garantías de Bogotá dijo que no era el escenario para la solicitud y rechazó la petición del abogado Palacios.

En esta audiencia, la Fiscalía les imputará cargos a los dos policías por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones.