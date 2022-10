No conocía la palabra hemofilia hasta que se destapó el escándalo: Edwin Besaile

El suspendido gobernador de Córdoba Edwin Besaile dijo, en entrevista con BLU Radio, no tener nada que ver con el denominado cartel de la hemofilia y que los únicos responsables de la corrupción están en la administración anterior.

“Yo fui quien le puso punto final a la corrupción que traía la corrupción de la anterior administración. Nunca tuve conocimiento del cartel de la hemofilia. Jamás había escuchado que existía este cartel”, agregó.

Añadió que demostrará que es inocente e incluso manifestó ser una víctima de lo que se le acusa: “No conocía esa palabra. Me enteré que existía esa palabra una semana después de que la Secretaría de Salud pagó esa cuenta. Aguanté muchos pagos en la Gobernación de Córdoba. Yo fui quien denunció la corrupción de la hemofilia. Esas son las ironías de la vida”.

El exgobernador, que fue suspendido de sus funciones por la Procuraduría General, añadió que la primera acción que realizó al llegar a la gobernación fue paralizar todos los pagos que la administración anterior había dejado.

“Dejé de pagar casi 25.000 millones de pesos. Finalmente liquidé los convenios, lo cual me trajo muchos problemas porque llegaron amenazas que, en su momento, decían que, si liquidaba los convenios, iba pagar caro mi persona y mi familia”, precisó.

Asimismo, Besaile negó que el dinero, producto de falsos pacientes de hemofilia para defraudar la salud, haya llegado a su campaña política y también negó que haya recibido apoyo del también exgobernador Alejandro Lyons.

“Eso es totalmente falso. Jamás tuve un acuerdo, es más. Él llevaba candidato a la Gobernación de Córdoba. Él nunca me apoyó a mí y se burlaba de mi candidatura”, agregó.

En cuanto a los giros a entidades presuntamente relacionadas con el cartel de la hemofilia, que según las autoridades sumarían más de 4 mil millones de pesos, el gobernador dijo que la única cuenta que pagó la Secretaría de Salud bajo su administración fue una cuenta de 1.500 millones de pesos.

“Nunca hubo advertencia de la Contraloría. El único hallazgo de la Contraloría llegó el 26 de mayo y la cuenta de hemofilia, la única que pagó mi administración, fue la de 1.500 millones. Si a mí me hubieran advertido que no girara no lo hubiera hecho”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa:

