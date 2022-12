“No creo que mi cliente esté a punto de ir a la cárcel”: abogado de Diego Cadena

Iván Cancino, defensor del abogado Diego Cadena que es procesado junto al también jurista Juan José Salazar por el supuesto soborno de testigos para obtener declaraciones favorables a Uribe, habló en Mañanas BLU sobre el caso.

De acuerdo con el abogado, el caso contra Cadena no está a punto de perderse, no cree que su cliente vaya a ir a la cárcel y una eventual medida de aseguramiento contra el expresidente y senador Álvaro Uribe no tiene sustento jurídico.

Publicidad

“Yo no creo que mi cliente esté a punto de ir a la cárcel, lo contrario, creo que estamos a punto de cerrar el caso”, sostuvo Cancino.

El abogado manifestó que, en su opinión, las grabaciones entre Uribe y Cadena fueron obtenidas de manera ilegal, pero las mismas demuestran que no se cometió ilícito alguno.

“Desde ningún punto de vista se habla ‘mándeme esto para comprar un testigo’, ‘mándeme esto para modificar la verdad’”, declaró.

Publicidad

“Que se escuchen todas las interceptaciones”, pidió.

Cancino dijo además, que el dinero que se entregó al exparamilitar Carlos Enrique Vélez no se dio como un soborno, sino para ayudar a un niño.

Publicidad

“Esa es la ayuda humanitaria”, sostuvo.

“No es cierto, como dice la Fiscalía que entonces cuando un da ayuda humanitaria no se deja un recibo”, añadió el jurista.

Escuche al abogado Iván Cancino en entrevista con Mañanas BLU: