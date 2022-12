No le pedí dinero a Lyons, acepté un par de dólares del exgobernador: exfiscal Moreno

Un rifirrafe se dio entre el capturado director de la Unidad Anticorrupción Luis Gustavo Moreno y la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos por hechos de corrupción.

A cargo del ente investigador estuvo el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia, quien señaló que el alto funcionario contactó al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus para pedirle una suma de dinero a cambio de “obstruir” las investigaciones que se adelantaban en su contra por hechos de corrupción.

Aseguró el delegado de la Fiscalía que en repetidas oportunidades Moreno, en compañía del abogado Leonardo Pinilla contactaron en Bogotá a Lyons Muskus para hacerle la oferta: "Entre febrero y marzo de 2017, Moreno y Pinilla se dirigieron al apartamento del exgobernador en el norte de Bogotá. En esa oportunidad se le pidió 100 millones de pesos y una suma adicional para ayudarlo con una estrategia de defensa, esto es la entrega de información privilegiada de las investigaciones y la búsqueda para desprestigiar a los testigos".



"Usted Gustavo Moreno, le dijo que arreglaría todo, que tenía una estrategia para desprestigiar a los testigos”, manifestó.



Ante las acusaciones, el exjefe anticorrupción salió al paso y manifestó que nunca exigió dinero al exgobernador.



"Acepto cargos no porque recibiera dinero sino por la presión qué hay contra mi esposa, me han dicho qué hay un fiscal Daniel con una orden de captura contra mi esposa, dejo anotado que recibí un par de dólares, pero no en el contexto que señala la Fiscalía", señaló Luis Gustavo Moreno.



También reclamó la imputación de la Fiscalía al señalar que no dejó claro la fecha en la que habría recibido el dinero por parte del exgobernador y los medios de comunicación a los que habría filtrado información sobre los procesos.