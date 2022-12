No soy culpable porque me extorsionaron: Besaile

El senador del Partido de la U Musa Besaile, a su llegada a la segunda parte de la versión libre por las investigaciones que se adelantan en el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, señaló que no lo pueden juzgar por pagar una extorsión.

"Vengo a ratificar que lo nuestro fue una extorsión. Es como cuando a una persona la secuestran. Aquí el culpable no puede ser el secuestrador, aquí la víctima es el secuestrado. En el caso mío, a mí me extorsionaron. Yo no puedo tener la culpa porque me extorsionaron. Aquí el culpable es la persona que hizo la extorsión", señaló el senador.

Besaile también se refirió a que se va revisar la interceptación de la DEA sobre una reunión entre el exgobernador Alejandro Lyons, y el abogado Leonardo Pinilla quién se encontraba borracho en ese encuentro.

“Es una información que tenemos. Sabemos que fue una conversación con una persona que estaba en algo grado de alcohol, parece que estaba como borracha en su momento, creo que es el señor Pinilla", dijo.

El senador Besaile ya reconoció que pagó $2.000 millones de pesos a Moreno por ayudarlo a frenar una supuesta orden de captura por un proceso de parapolítica.

En este caso también serán citado los exmagistrados Leonidas bustos y Francisco Ricaurte implicados en este escándalo.