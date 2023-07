"No tenemos garantías jurídicas en la JEP": compareciente imputado de las Farc en Nariño

Diego Alberto González Castillo, alias Ferney Gutiérrez o "Pollo", y José Castro Chillambo, alias "El Doctor", excomandantes de la extinta columna móvil Daniel Aldana de las exfarc, manifestaron desde su sitio de reclusión en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota su disposición de seguir aportando a la verdad, pero advierten que no tienen garantías judiciales ante la JEP.

En diálogo exclusivo con Blu Radio, el compareciente indicó que están analizando con sus abogados la imputación de cargos que recientemente hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) e hizo serios reparos por el trato que ha recibido, a pesar de estar contribuyendo con la entrega de los restos humanos de personas que murieron durante el conflicto armado en diferentes poblaciones del Pacífico nariñense.

González Castillo afirmó que desde hace un año está agilizando todos los trámites de su extradición a Estados Unidos, porque asegura que desde que está detenido hace cinco años, la JEP no ha tenido en cuenta su aporte a la verdad y que son los mandos medios quienes están en la cárcel, mientras que los comandantes que dieron las órdenes gozan de privilegios y están en libertad.

El exfarc dijo que hace tres años presentó un plan de trabajo para lograr un desminado humanitario en la zona rural de Tumaco, donde en los primeros meses de 2023 un total de 47 personas han sufrido mutilaciones debido a las minas antipersonal. A pesar de que el plan fue aprobado por la Sección de Revisión y la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, esta última no ha mostrado voluntad alguna para impedir que sigan cayendo víctimas humanas en los campos minados.

González dijo que no se pronunciará por ahora porque junto a sus abogados están analizando el documento de imputación de cargos y señaló que, en lo que tenga responsabilidad, aceptará, pero en otras cosas que le inculpan, no lo hará porque la JEP hasta el momento no ha sido clara en explicar por qué los mandos medios están detenidos y los comandantes que dieron las órdenes no han sido castigados.

El excomandante de la desaparecida columna móvil Daniel Aldana entregó nuevos detalles sobre las finanzas de las Farc y afirmó que se beneficiaron directa e indirectamente del narcotráfico. Señaló que entregó cerca de 52 mil millones de pesos al secretariado de las Farc en 2015, pero no sabe qué pasó con ese dinero. González Castillo pidió a la JEP que tenga presente toda la información que ha entregado.

Indicó que esos fondos eran producto del cobro de impuestos a los narcotraficantes que llegaban a la zona rural de Tumaco a comprar pasta de coca.

Esta es la entrevista exclusiva que el excomandante de la extinta columna móvil Daniel Aldana concedió a Blu Radio, desde el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota.

Blu Radio: ¿Usted ha contribuido con el caso 02 que investigó la JEP en los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco en Nariño?

González: Nosotros, como firmantes del acuerdo, siempre hemos estado comprometidos y ayudando a dar soluciones y colaborando con la entrega de cuerpos. Pero hay algunos temas que no me parecen bien, ya que queremos saber cuánto mando tienen los superiores, porque nos presentamos nosotros como los máximos responsables sabiendo que hay más comandantes allí y no los tocan.

Blu Radio: ¿Quiénes son esos comandantes?

González: Bueno, por ejemplo, hay comandantes del 29, de La Mariscal y no son nombrados allí.

Blu Radio: ¿Cuáles son esos comandantes, señor?

González: Lo que sucede es que como dieron los nombres civiles y no conozco bien esos nombres, entiéndame, esa es la situación.

Blu Radio: Pero con los alias, para preguntar directamente con los alias.

González: Es que eso es lo que estaba mirando y quieren pasar los nombres civiles, y eso está mal hecho porque hay personas que están un poco en clandestinidad y eso pone en peligro sus vidas.

Blu Radio: ¿Eso quiere decir que no dan los nombres verdaderos por temor a que la JEP los cite?

González: No, la JEP envió una notificación con los nombres civiles, yo conozco algunos compañeros que los conocía con su alias, pero hay una inconformidad porque muchas personas están en partes peligrosas y si se revelan sus nombres y se muestran fotos, podrían estar en riesgo. En mi caso no, porque ya estoy aquí. Quiero saber y estoy averiguando quiénes son, porque somos 15 responsables, y queremos saber cuáles son las sanciones que nos corresponden a nosotros como mandos medios, y desde el principio hemos comparecido ante la JEP por el caso 002.

Blu Radio: ¿Cómo va la situación de su extradición?

González: A mí ya me dieron luz verde para la extradición. La JEP solicitó a la corte que me concedan un año más para poder terminar de entregar la información que necesitan y después me llevarán.

Blu Radio: ¿Y eso lo considera una traición?

González: La verdad es que, como dijo el compañero Gustavo, uno prefiere irse allá porque hay más garantías de justicia que aquí en Colombia.

Blu Radio: ¿Pero usted ha intentado hablar con la JEP sobre las pruebas que tiene, sobre las acusaciones de narcotráfico?

González: Ellos dicen que, porque cuando me pasaron antes de 2014, luego cambiaron las fechas y pusieron 2016.

Blu Radio: ¿Lo cual no es cierto porque ustedes ya no delinquían o sí?

González: Eso que estaba allí es anterior a 2014, y eso está cubierto por el acuerdo, y lo que hicieron fue cambiar las fechas a 2016. Entonces, la JEP tiene conocimiento de eso y lo único que dijo fue que eran fechas posteriores, por lo que me toca enfrentar la extradición.

Blu Radio: Pero si cambiaron de manera irregular los indaimer con fecha del 2014, que la tenía que cubrir el acuerdo de paz y los pasan con fecha del 2016, es un entrampamiento.

González: Sí señor, eso lo hable con mi abogado, lo puso en conocimiento y no dijeron le fallo nada de eso

Blu Radio: ¿Y la JEP no dijo nada de eso? Duro ese tema, es una revelación muy grave.

Blu Radio: ¿Y el partido Comunes los abandonó a su suerte?

González: Totalmente, ellos lo único que les interesaba era que nosotros les entregamos las armas y las cuentas a ellos, de ahí en delante de los firmantes del acuerdo no les importa nada.

