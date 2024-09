“Nos están privando de consumir el aguardiente que queramos”: abogado Pablo Felipe Robledo

La Corte Constitucional programó una audiencia pública para el próximo 7 de octubre, en la cual se analizará el monopolio del aguardiente en las regiones. La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, contra el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que permite a los departamentos suspender la venta de licores de otras regiones por un período de hasta seis años.

Y es que esta ley ha llevado a restricciones en la venta de licores en diferentes partes del país, ya que las gobernaciones pueden decidir qué aguardientes y rones pueden entrar a su región.

Robledo, en diálogo con Mañanas Blu 10AM, señaló que todos los licores en Colombia pueden circular libremente entre los departamentos, excepto el aguardiente. Esta restricción se debe a que los gobernadores pueden establecer salvaguardias para proteger la industria licor local, lo que limita la competencia y el acceso a diferentes licores en varias regiones del país.

Entonces, la demanda busca que sea posible vender cualquier licor en cualquier parte de Colombia, sin restricciones impuestas por los gobernadores. Robledo argumentó que esto no afectaría el monopolio rentístico de los departamentos, ya que los impuestos seguirían siendo recaudados por los gobernadores.

En la entrevista, Robledo también destacó que algunas licorerías departamentales también producen ron, pero la restricción se ha centrado principalmente en el aguardiente. Además, mencionó que la demanda no solo representa los intereses de la industria licor de Caldas, sino también los de millones de colombianos que desean poder elegir qué licor consumir en sus hogares o establecimientos.

“En qué mundo queremos vivir los colombianos: en el mundo en donde yo me pueda tomar el aguardiente que tenga en mi casa o solo me puedo tomar el aguardiente que el gobernador del departamento en donde está mi casa quiere que yo me tome. Así de sencillo”, reiteró.