Nuevas denuncias contra una magistrada por entrega irregular de tierras

Desde el 2015 la Fiscalía investiga lo que se denominó la “Feria de tierras en el Tribunal de Cúcuta”. Magistrados que entregaban predios inmensos a falsos reclamantes de tierras en Santander y Norte de Santander.

En su momento, por los hechos fueron interrogados por fiscales delegados ante la Corte los magistrados de restitución de tierras Amanda Janneth Sánchez y Puno Alirio Correal. Sin embargo, a la fecha sobre ellos no hubo ninguna determinación judicial. Sí la hubo contra los falsos reclamantes a quienes los magistrados les otorgaron las tierras.

Sin embargo, las denuncias por irregularidades en la restitución de tierras no paran. BLU Radio conoció que en mayo de este año denunciaron por prevaricato a la magistrada Amanda Sánchez por un hecho similar.

Nuevo caso

Se trata de Víctor Manuel Prieto y Aminta Pabón, quienes, ante el despacho del fiscal general, denunciaron a la magistrada que continúa en el Tribunal de Sala Civil y Tierras en Cúcuta.

Según los denunciantes, un señor, identificado como “Joaquín Sánchez y su núcleo familiar”, pidieron a la Unidad Administrativa Especial de Santander y Magdalena medio que les restituyeran un predio denominado ‘Las Flores’, ubicado en Rionegro, Santander. En el 2013 la demanda fue admitida por el juzgado primero civil del circuito especializado de Bucaramanga.

En ese momento, acudieron como opositores los hoy denunciantes, Víctor Prieto y Aminta Mora. El juzgado escuchó las declaraciones de varios vecinos que ratificaban sus versiones. Sin embargo, la magistrada Amanda Sánchez falló que no estaban probados los argumentos de los opositores y por ello no accedieron al pago de la compensación a los denunciantes porque “no acreditaron haber actuado con buena fe no extinta de culpa”.

Finalmente, según el documento conocido por Blu Radio, ordenó que restituyeran la tierra a Joaquín Sánchez por “ser víctima de abandono forzado y despojo”.

Por los hechos, los denunciantes le pidieron al fiscal que investigue a la magistrada porque “en un acto al parecer contrario a derecho no se valoraron las pruebas en debida forma, para terminar favoreciendo de manera irregular a los demandantes”.

La Fiscalía se encuentra en etapa de indagación de esa denuncia y en los próximos meses deberá decidir si hay mérito para llamar a la magistrada a responder a la justicia por los hechos o, si por el contrario, archiva el caso.

Sobre los hechos, Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, le dijo a Blu Radio que esos hechos de corrupción ellos mismos los han llevado hasta la Fiscalía.

“En alianza con las oficinas de notariado, funcionarios inescrupulosos se han valido de artimañas jurídicas para despojar la tierra, falsear esas escrituras. Todas esas denuncias las hemos radicado a la Fiscalía”, puntualizó.

Por otro lado, el caso se encuentra en trámite de revisión ante la Corte Suprema de Justicia Sala Restitución de Tierras y Víctor Prieto y Aminta Pabón están a la espera de la decisión de admisión de la acción de revisión que está conocieron el magistrado Aroldo Wilson Quiroz.

Caso emblemático de falsos reclamantes

Uno de los casos emblemáticos, en su momento, fue el de Hermán García, esposo de la magistrada de restitución de tierras en Cúcuta, Martha Isabel García, quien acudió a la Unidad de Restitución como víctima del conflicto, con una solicitud de amparo de pobreza, a pesar de estar pensionado para ese momento con el tope máximo legal permitido. No obstante, el predio nunca fue entregado y ahora está en proceso de restitución, pero el hombre falleció el año pasado. Sobre el tema la magistrada no fue llamada a responder a la justicia y, actualmente, es magistrada por encargo de Corte Suprema de Justicia en el Tribunal Superior de Bogotá en la sala Civil.

