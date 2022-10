Odebrecht compró banco en Andorra para mover sobornos que llegaron a Colombia

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, reveló que para mover los sobornos de más de 1609 millones de dólares de Odebrecht en todo el mundo, las directivas compraron un banco en Andorra para realizar las transacciones que llegaron a Colombia y otros países.

"Compraron el banco Meini Bank en Antigua por donde se hicieron todos los giros no solo para el caso de Colombia sino para toda América Latina, a través de empresas dónde se canalizaron los recursos a las sociedades que recibirían los recursos. Un total de 1.609 millones de dólares", señaló el fiscal.

También criticó que tratados y convenios internacionales como la OCDE porque cree que son ineficientes para castigar este tipo de conductas.

"Las sanciones no sirven, el régimen de inhabilidades no sirven, las multas de una sociedad no existen, no hay extradición. Es inaudito, estas convenciones deberían fortalecer a las autoridades", explica el jefe del ente investigador.

El fiscal aseguró que hay 78 delatores en Brasil, entre ellos directivos de Odebrecht, los cuales no comparecerán ante los tribunales de justicia de los países afectados por la corrupción de la brasilera.

"De la multa de Odebrecht el 80 % va al presupuesto de Brasil, el 10% a Suiza y el 10% a EE.UU. 'a Colombia 'nanay cucas'", agrega el fiscal.

Dijo que es necesario que estos tratados internacionales exijan la extradición, "Colombia ve con buenos ojos que quienes han utilizado el sistema financiero internacional para delinquir y han lavado activos en el exterior, que los países afectados los requirieran en extradición".