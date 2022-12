Odontólogo del caso Aida Merlano rompe el silencio y reitera su inocencia

El odontólogo Javier Guillermo Cely habló en exclusiva con Noticias Caracol y negó que conociera los planes de fuga de Aida Merlano.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad



Según el profesional, era la segunda vez que veía a la fugada excongresista y el abrazo que le dio fue normal. También refirió que ella había manifestado que no estaba conforme con el diseño de sonrisa que se le había hecho previamente.

Vea aquí: Dejan en libertad a hija de Aida Merlano y al odontólogo Javier Cely

“Esto es un abrazo normal, como le doy no solamente a ella. No lo doy yo, sino me lo dan a mi, agradeciendo al buen trabajo que acabo de realizar”, declaró Cely.

Cely aseguró que todo el tiempo estuvo concentrado en su trabajo y que no podía distraerse debido a lo complicado de su labor.

Publicidad

Publicidad

Escuche aquí la entrevista de Javier Guillermo Cely en Noticias Caracol:

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.

Publicidad