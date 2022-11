Pese a polémica, avanza reforma a tratamiento de delitos sexuales contra menores

La plenaria del Senado de la República aprobó en el segundo de ocho debates la reforma constitucional propuesta por el Gobierno Nacional para que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad tengan que ir obligatoriamente a la justicia ordinaria, en futuros procesos de paz.

Sin embargo, la polémica giró alrededor de la eliminación de un parágrafo, que había sido aprobado en primer debate, para que no se pueda aplicar esa norma a quienes se acogieron al Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

El senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, cuestionó que no se haya incluido esa precisión, con la cual dijo: “no quedarían dudas sobre la no retroactividad y la no afectación de acuerdos de paz ya firmados en el pasado”.

Santiago Valencia, ponente de la iniciativa, negó que se pretenda castigar a excombatientes de las Farc: “No es cierto. Parte del bloque de constitucionalidad, de los principios universales del derecho, están los principios de retroactividad y favorabilidad penal, de manera que, cualquier cosa que se haga, se hace hacia adelante”, indicó.

Esa teoría la respaldó la senadora Maritza Martínez, del Partido de La U, autora del artículo que buscaba excluir esos delitos sexuales de la JEP, el cual fue tumbado por la Corte Constitucional en el fallo de la ley estatutaria de esa jurisdicción.

“De ninguna manera. Las normas constitucionales no son retroactivas, ese es un principio claro y, además, existe un principio de retroactividad. El Congreso se está adelantando a futuros procesos de paz y acogiendo la sentencia de la Corte C-080 de 2018, según la cual prevalecen, bajo cualquier circunstancia, los derechos de los menores”, manifestó Martínez.

Las otras críticas

Pese a ello, el senador Roy Barreras, exnegociador del acuerdo final, alertó sobre la posibilidad de que los llamados inimputables terminen recibiendo las sanciones más drásticas.

“Su redacción no está eliminando a los inimputables. ¿Qué hace usted con las personas con trastornos mentales, con la jurisdicción indígena? Está mal escrito el proyecto. En aras de un discurso populista y emotivo lo que estamos haciendo es poner en riesgo a los adolescentes de Colombia”, afirmó.

Según Barreras, “al excluir a los inimputables lo que ocurre es que, si un joven colombiano de 17 años tiene relaciones sexuales con su novia de 16 y el suegro se molesta y lo denuncia porque, según él abusó sexualmente y engañó a su hija, puede ser condenado a 40 años de cárcel”.

Ese argumento, sin embargo, fue desvirtuado por el senador Santiago Valencia, quien indicó que “no se hace ningún cambio en ese sentido, pues los adolescentes tienen un Código de Infancia y Adolescencia, que tiene un tratamiento distinto al Código Penal”.

“En el caso de los inimputables tampoco se aplica, porque, lo que dice el inciso que se aprobó, del artículo 44, es que para crímenes que sean delitos sexuales contra menores de edad se aplicará el Código Penal ordinario, que ya excluye a los inimputables”, agregó Valencia.

Finalmente, el Gobierno celebró la aprobación. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “esto no debería ser motivo de discusión”, porque “los niños, que son lo primero, o deberían serlo, deberían estar protegidos indiscutiblemente, y por eso la intención del proyecto, que siempre y en todo caso estos delitos sexuales contra los menores estén en la justicia ordinaria”.

Pese a su aprobación en la plenaria del Senado, el acto legislativo liderado por el presidente Iván Duque está en la cuerda floja, pues antes del 20 de junio próximo deberá surtir dos debates más en la Cámara de Representantes.