Policía rescata bebé abandonado junto a nota en la que piden que "cuiden de él"

Aproximadamente a las 9:00 de la noche de este viernes, el llanto de un recién nacido llamó la atención de un ciudadano que transitaba por un de la avenida murillo con carrera 44, en el centro de Barranquilla.

De inmediato, el ciudadano contactó a la Policía y varios uniformados de la Unidad de Infancia y Adolescencia, junto al teniente Juan Giraldo, comándate del Cai San José, llegaron al sitio y encontraron al bebé envuelto en una sábana azul, junto a una nota escrita a lápiz.

El mensaje, que según autoridades habría sido escrito por la madre del bebé, decía que no podía cuidarlo ya que no tenía recursos y "no quería verlo sufrir".

En el mensaje, la mujer pide que cuiden y quieran al niño, además advierte que tiene solo dos días de nacido y le fueron aplicadas dos vacunas.

"Ayudame a darle una mejor calidad de vida ya que yo no puedo, no puedo verlo sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho y ámalo. Nació el 4 de junio de 2020. Tiene dos vacunas", dice la nota.

El recién nacido fue trasladado a la clínica San Diego para verificar su estado de salud y el restablecimiento de sus derechos, para posteriormente ser entregado al ICBF.

