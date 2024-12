Policías habrían torturado y asesinado a joven en estación de Jamundí, Valle: Fiscalía

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro uniformados de la Policía, uno de ellos en retiro, por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven que se encontraba detenido en la estación de Jamundí, Valle del Cauca.

Estos hechos se dieron el pasado 12 de febrero del 2024, justo cuando el intendente Juan Carlos Jimeno, en compañía de los patrulleros Nilton Darío Muñoz, Sergio Andrés Jiménez y del uniformado en retiro Andrés Felipe Rincón, habrían torturado al joven al interior del centro policial.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, “la víctima se había fugado de las instalaciones policiales, por lo que fue recapturada. Los hoy procesados lo habrían llevado esposado a la estación de Policía, golpeado, atacado con una pistola taser y asfixiado poniéndole una bolsa plástica en la cabeza”.

Acusados en Jamundí. Foto: Fiscalía General de la Nación.

El ente judicial asegura que este joven se encontraba indefenso y, además, fue agredido frente a otros privados de la libertad que se encontraban allí. Todo lo anterior se habría generado con la complicidad del entonces jefe de guardia, el intendente Jiménez Monzón.

“Usted escuchó los gritos de la víctima y de sus agresores, vio lo que estaba ocurriendo y, estando en posibilidad de impedir que se torturara, no lo hizo, no detuvo la tortura, no impidió que lo asesinaran; motivo por el cual quedará sujeto a la respectiva norma penal por los delitos punitivos”, dijo la fiscal en medio de la audiencia.

El joven se encontraba en estado de indefensión y fue agredido frente a otros privados de la libertad. En ese sentido, una fiscal especializada de la Seccional Cali les imputó los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas. pic.twitter.com/xzjWD6Hfmv — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 15, 2024

Por todo lo anterior, el ente investigativo imputó los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas, a los cuatro uniformados de la Policía (los cargos no fueron aceptados). En medio del proceso, un juez de control de garantías envió a la cárcel a los patrulleros Nilton Darío Muñoz y Sergio Andrés Jiménez. Por su parte, los otros dos involucrados en el caso seguirán vinculados a la investigación en libertad, medida que fue apelada por la Fiscalía.