Por incapacidad indefinida, Bustos no asistió a indagatoria en Comisión de Acusaciones

El exmagistrado Leónidas Bustos no asistió este jueves a su indagatoria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en donde sería interrogado por los presuntos sobornos que recibió para torcer procesos judiciales en el escándalo denominado el cartel de la toga, y en la que además se haría la vinculación formal del Bustos al proceso.



Bustos había asistido a todas sus citaciones en las que escuchó a los testigos en su contra. Sin embargo, hoy se ausentó al parecer por problemas de salud.



Se conoció que poco antes de que iniciara la indagatoria, Bustos envío una carta firmada por su abogado, en la que manifestaba que tenía una incapacidad médica por tres días. 15 minutos después llegó una nueva carta en la que se solicitaba hacer caso omiso a la anterior y en la que no se determinaban los días de la incapacidad médica.



El representante investigador de la Cámara de Representantes, Fabio Arroyave, lamentó que la carta no viniera acompañada de ninguna certificación médica.



Arroyave indicó, además, que Bustos estará citado para el próximo martes a las 4 de la tarde y que aunque espera "que las partes le jueguen limpio al proceso", si no asiste se continuará desarrollando el caso contra Bustos como persona ausente.



El exfiscal Luis Gustavo Moreno tampoco asistió este miércoles a declarar en el caso de Bustos ante la Comisión de Acusaciones.

Al respecto, el investigador Arroyave dijo que se tiene el material probatorio suficiente para continuar con el proceso de Bustos sin contar con el testimonio directo de Luis Gustavo Moreno.



No obstante, Moreno fue citado nuevamente a declarar el próximo martes a las 9 de la mañana. Pues en la Comisión "queremos hacerle unas preguntas muy importantes antes de que sea extraditado", dijo Arroyave.



