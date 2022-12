“Uno siente temor porque la familia de él debe estar brava con uno y uno siente temor”, dijo a Noticias Caracol, Juvencio Samboní, padre de la menor. El hombre también pidió que se haga justicia.

Publicidad

“La ley tiene todas las pruebas y espero que no quede en la impunidad. Solo buscan alargar y a alargar y después no salen con nada”, dijo.