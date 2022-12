Procurador pide a Corte Constitucional tumbar trato diferencial a militares en la JEP

que establece un tratamiento especial y diferencial para miembros de las Fuerzas Militares acogidos a esa jurisdicción.En el documento, de 27 páginas, el jefe del Ministerio Público estableció una serie de criterios en los que conmina a que no haya un tratamiento especial para miembros de la fuerza pública.

De acuerdo con el concepto, esto atentaría contra los derechos de las víctimas del conflicto.

De igual forma, se advierte que es improcedente la inclusión de este nuevo capítulo en el código de procedimiento de la JEP para estos terceros,“Esa unidad temática no fue sometida a deliberación en primer y tercer debate,por lo que la iniciativa legislativa de procedimiento diferencial para agentes estatales ante la JEP no observó el criterio de consecutividad”, agregó el procurador Carrillo., contempla el juzgamiento de jueces exclusivos para militares.Trato diferencia a militares en la JEP viola derechos de víctimas, dice Procuraduría a C. Constitucional