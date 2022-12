Procuraduría indagará al senador Pulgar por audio de supuesto soborno de "200 barras"

Este lunes, la Procuraduría abrió indagación preliminar al senador Eduardo Pulgar por los audios en los que habla de entregarle "200 barras" a un juez de la República, un caso que ha generado polémica.

“Nojoda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes porque esto es un negocio. Esto es un negocio, yo te digo la verdad. Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los 'manes' están preocupados. Es más, los 'manes' me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”, se escucha en el audio en poder de la Procuraduría, a una persona que es identificada como el senador Pulgar.

La Procuraduría ordenó escuchar al hoy exjuez y a Ronald Padilla, entonces alcalde de Usiacurí, quien habría servido de puente para esas citas.

El Ministerio Público también pide a la rectoría de la Universidad Metropolitana, a la dirección de la Fundación Acosta Bendeck y del Hospital Universitario de Barranquilla, que entreguen información sobre nexos con Luis Fernando Acosta Osío, quien aparece en los audios.

Daniel Coronell señaló, en una reciente columna, que el congresista Pulgar “fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año".

