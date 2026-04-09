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Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría investigará a funcionarios de la DNI por presuntas interceptaciones a De La Espriella

Procuraduría investigará a funcionarios de la DNI por presuntas interceptaciones a De La Espriella

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación para determinar si algunos funcionarios de la DNI “habrían generado informes de inteligencia sobre una conversación entre Abelardo De La Espriella y los máximos accionistas de Thomas Greg & Sons”.

Procuraduría investigará a funcionarios de la DNI por presuntas interceptaciones a De La Espriella
Procuraduría investigará a funcionarios de la DNI por presuntas interceptaciones a De La Espriella
Foto: Procuradurìa y prensa Abelardo De La Espriella
Por: Nicolás Rodríguez
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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