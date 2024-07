Prontuario de alias 'Firu', el disidente que viajaba irregularmente en caravana de la UNP

Alias 'Firu', cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, fue capturado este 23 de julio mientras era transportado de manera irregular en una caravana de la UNP. En estos vehículos también se encontraron a alias 'Andrey' y 'Calarcá', quienes participaban en las conversaciones de paz con el Gobierno Petro.

Alias 'Firu', quien tenía una orden de captura, se transportaba de manera irregular en una camioneta de la UNP en la vía Medellín-Anorí (Puente Gabino).

Prontuario de alias 'Firu'

Este disidente tenía orden de captura por varios delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, terrorismo, hurto calificado y agravado, entre otros.

Capturado alias 'Firu', disidente de Farc que viajaba en camioneta de la UNP Foto: Policía Nacional

Asimismo, el cabecilla de las estructura 36 del Estado Mayor Central (EMC) de 'Gentil Duarte', es uno de los señalados por estar detrás de la instalación del campo minado en Valdivia, Antioquia, en el que murieron seis militares y otros tres resultaron heridos.

Esta estructura de las disidencias de las Farc establecieron una alianza con el ELN en el Bajo Cauca antioqueño para realizar actividades ilegales como extracción ilícita de yacimientos minero, narcotráfico, extorsión en pasos de migrantes y, por su puesto, también extorsionan a ciudadanos de esta zona del país.

¿Qué encontraron en camioneta de UNP?

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó la captura de alias 'Firu' y aseguró que tras las requisas y apertura se encontraron 60 millones de pesos en efectivo al interior de uno de los vehículos.

El funcionario advirtió que los escoltas debían verificar que quienes no son protegidos no pueden ser transportados. Además, agregó que no se pueden llevar ni armas ni dinero en estas camionetas.

“Si hay alguna persona distinta a las protegidas dentro de los vehículos los responsables del esquema y los escoltas responden, tienen que responder y están incumpliendo con su deber y si encuentran elementos extraños no contempladas también estarían en problemas”, añadió Augusto Rodríguez.