¿Por qué Jhon Duque no continúa en Atlético Nacional? Esta es la razón

Tristeza en la hinchada de Atlético Nacional luego de conocerse que Jhon Duque no continuará en el equipo. Lo que, inicialmente, era un rumor entre voces, terminó siendo una realidad que el propio futbolista confirmó a través de sus redes sociales en donde recibió miles de mensajes de apoyo y despedida.

“Gracias @nacionaloficial, gracias, Medellín. Acá fui muy feliz. Gracias Dios porque cuando me sentí más débil y vulnerable, tú me hiciste más fuerte. Me voy con tres títulos, momentos inolvidables y un corazón que ustedes llenaron de amor”, manifestó el volante bogotano en su cuenta de Instagram confirmando su salida del cuadro verde y blanco.

¿Por qué Jhon Duque no seguirá en Nacional?

El futuro del jugador bogotano en el equipo verdolaga se vio empañado por sus constantes lesiones. Estas desafortunadas situaciones lo dejaron fuera de las canchas en momentos cruciales, que, desde el club, no vieron con buenos ojos, limitando su aporte al equipo y generando dudas sobre su continuidad.

Tras analizar esta situación, el director técnico del club tomó la difícil decisión de no renovar el contrato del jugador. Esta decisión, aunque dolorosa, se basó en la necesidad de contar con un plantel sólido y libre de lesiones recurrentes que pudieran afectar el rendimiento del equipo.

Jhon Duque no continúa en Atlético Nacional // Foto: Instagram @jhonduque92

Publicidad

Los números del volante en Nacional

Llegó el 3 de enero de 2022 al cuadro paisa en medio de la polémica por su pasado con Millonarios. En tres años disputó 65 partidos con la camiseta de Atlético Nacional en donde, incluso, anotó en dos ocasiones teniendo en cuenta que es volante 5 y sin función es muy lejana del área chica, pero uno fue crucial para el título frente al Deportes Tolima.

En total, Duque logró tres títulos con la camiseta verdolaga: Liga, Copa y Superliga, además de recibir cariño de diversos futbolistas que han sido cruciales en la historia del club, como es el caso de Alexander Mejía, Jhon Solís, Felipe Aguirre, Felipe Aguilar, Óscar Perea, Giovanni Moreno y otros más.