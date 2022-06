¿Qué está pasando en la Universidad de Antioquia? Denuncian amenazas y violación de protocolos

La Universidad de Antioquia es una de las instituciones de educación superior más importantes del país, sin embargo, desde el regreso a las aulas después de la pandemia por COVID-19, Mañanas BLU cuando Colombia está al aire conoció denuncias que van desde la presencia de “combos” que venden drogas en el campus hasta amenazas a un profesor.

“(…) Cosas que no deberían ocurrir dentro de una universidad, en particular, con una zona de expendio de drogas que más allá de las consideración morales o de consumo, tienen la problemática asociada de que son estructuras de narcotráfico de distintas zonas de la ciudad”, denunció una de las fuentes, de quien no se revela el nombre por protección.

A esto se suma las amenazas que recibió una de las profesoras de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a quien llamaron y amenazaron de tortura y muerte. Al respecto, William Fredy Pérez Toro, secretario general de la Universidad de Antioquia, dijo en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, que están implementando “proyectos de paz y convivencia” para solucionar estos problemas que “no son extraños” en la institución.

“Los temas no son extraños en la universidad, por lo menos en la historia reciente (…) Es algo a lo que se le ha dedicado mucho tiempo, como estrategias pedagógicas y más, pues este tipo de asuntos no son los más intensos en estos tiempo, pero sí muy comunes”.

Sobre las amenazas y la versión de una fuente que indica que hirieron a un estudiante con un arma blanca en el bloque 14, dijo que es una situación “muy preocupante”, por lo que ya se activaron los protocolos correspondientes y, según señaló, están investigando el origen de las amenazas a la docente.