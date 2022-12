“Queda suspendida la colaboración de Otto Bula con la justicia”: abogado

Después de conocerse que el juzgado especializado no avaló el preacuerdo entre Otto Bula con la Fiscalía, en el que se comprometía a colaborar con la justicia a cambio de una rebaja considerable de pena a cinco años y seis meses, su abogado Alejandro Sánchez dijo que hasta tanto no se acepte los términos del documento, su cliente no seguirá declarando ante el ente acusador sobre los sobornos de Odebrecht en Colombia y los funcionarios involucrados.

“Su colaboración está suspendida hasta que se legalice judicialmente su preacuerdo o principio de oportunidad”, manifestó Sánchez.

Sin embargo, reiteró que Bula mantendrá sus compromisos siempre y cuando se dé aval al proceso de negociación.

“Mantendrá sus compromisos en la medida que le cumplan lo que se dio en este proceso de negociación y dado el cumplimiento que ha hecho y la información que ha dado, y si se mantienen esos compromisos él seguirá colaborando. Hay puntos que se pueden ajustar”, aseguró.

El preacuerdo que se firmó fija una condena de cinco años y seis meses de prisión por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y dos cohechos. Además, Bula devolvería un incremento patrimonial de 6.600 millones de pesos, uno de los predios que entregará es una finca llamada ‘La Bomba’, en Montería que vale 4.400 millones de pesos.

Cabe recordar que el juzgado no avaló ese preacuerdo porque asegura que la Fiscalía se extralimitó tasando la pena y, además, que Bula debía devolver el 50 % de lo que apropió ilegalmente antes de firmar el preacuerdo.

Además, resaltó que la finca ‘La Bomba’, que entregaría tiene una medida cautelar por extinción de dominio y que eso debe solucionarse antes de continuar.

Finalmente, el juzgado rechazó el acuerdo porque se incluyó el delito de lavado de activos cuando no se le había imputado. Otto Bula está pendiente de que otro juez avale, además, un principio de oportunidad por el delito de tráfico de influencias.