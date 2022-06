"¿Quieren que los muchachos no salgan a votar?": concejal Cancino rechaza capturas de Primera Línea

El concejal de Bogotá Diego Cancino, en entrevista con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, calificó las recientes capturas de integrantes de “Primera Línea” como falsos resultados por parte de la Policía y la Fiscalía y aseguró que se trata de una “cacería de brujas”. El cabildante, se preguntó si las detenciones buscan coartar el derecho al voto de los jóvenes y cuestionó la celeridad de los procedimientos contra manifestantes, mientras que tardan decisiones en los procesos contra miembros de la fuerza pública acusados de abusos y delitos en las protestas.

“Al 70% de los detenidos han tenido que liberarlos, porque no tenían fundamento jurídico legal para encarcelarlos. Es decir, han sido falsos positivos judiciales comprobados. Esto no parece un proceso de judicialización constitucional y legal, sino un proceso de judicialización desde la estigmatización y criminalización, para eliminar la voz de los muchachos y para hacerles la vida cuadritos”, sostuvo Cancino.

“Pareciera que quieren callar las voces, ¿quieren que los muchachos no salgan a votar?, pregunto, ¿Por qué a estos muchachos los judicializan en menos de 24 horas o 48 horas, pero a los que han cometido los casi 50 homicidios por parte de la Policía ahí no hay ni una sola judicialización?”, agregó el concejal.

Según el concejal Cancino, no puede decir a ciencia cierta qué intereses se mueven tras las privaciones de la libertad de manifestantes, pero en su opinión tendrán que ser liberados.

“Yo no sé quién esté detrás, yo no he dicho es la Fiscalía o no. No sé quién está detrás, pero lo que es claro, es que este tipo de detenciones han sido en algunos casos irregulares y han tenido que echarse para atrás y soltarlos”, sostuvo.