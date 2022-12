Rafael Uribe sí actuó premeditadamente y debe recibir máxima condena: abogada

Isabel Agatón, defensora de la familia Samboní, en entrevista con BLU Radio, entregó detalles de la audiencia en la que Rafael Uribe Noguera aceptó cargos por el crimen de Yuliana.



La abogada manifestó que dijo al juez que con la decisión que se tome es necesario transmitir un mensaje a para que hechos como estos no vuelvan a repetirse.



“La violencia contra las mujeres no puede ser tolerada y aceptada y estos hechos merecen la máxima condena”, dijo.



En ese sentido, la abogada manifestó también que según el Código de Infancia y la Ley de Feminicidio, Uribe Noguera no tiene derecho a rebajas ni beneficios y que por lo tanto la pena debe ser de 60 años.



Finalmente, reveló que la familia de Yuliana no recibido un ofrecimiento de reparación material por parte de la familia del asesino.