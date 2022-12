Rapero que confesó crimen en una canción fue condenado a 20 años de cárcel

Al cumplirse casi tres meses del asesinato de Iván Camilo Castellanos, en hechos ocurridos en el centro de Bucaramanga, fue condenado a 20 años y seis meses de prisión Yersey Fernando Tami Galvis, el rapero que, en un caso insólito, confesó a través de una canción que lo había matado.

En su momento, el rapero aseguró que el crimen lo cometió por amor porque su expareja sentimental ya no quería tener nada con él y en cambio, estaba en una relación con la víctima.

“Estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene, mi familia me conspira, llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente y por rabia estaba cegado, otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle, quería salir de ahí y que me juzgue mi Diosito, pero tenía que ser así”, con estas palabras, un fragmento de la canción fue que el joven confesó el asesinato.

El Juzgado Octavo Penal Con Función de Conocimiento avaló el preacuerdo que Tami Galvis hizo con la Fiscalía.

Desde el pasado 10 de junio, cinco días después de haber cometido el asesinato, el rapero permanecía detenido en la estación sur de la Policía, en las próximas horas será trasladado a la cárcel Modelo de Bucaramanga.

