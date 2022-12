Reforzaré mi defensa, pondré toda la carne en el asador para limpiar mi nombre: Aníbal Gaviria

El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo en Mañanas BLU que no ha pensado en renunciar a su cargo y que reforzará su defensa dentro del proceso que enfrenta por dos presuntos delitos contra la administración pública.

“Aquí no se perdió un solo peso, no he sido un corrupto ni se han cometido actos de corrupción bajo mi administración”, sostuvo el mandatario que tiene casa por cárcel.

Gaviria anunció que reforzará su equipo de abogados.

“Hemos reforzado el equipo de defensa bajo la coordinación de el penalista Alfonso Cadavid, que es doctor en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y el coordinador de Derecho Penal de la Universidad Eafit y el señor Camilo Sampedro, abogado de la Universidad Externado de Colombia y profesor en varias universidades”, informó.

"Voy a poner toda la carne en el asador, para no solo dejar mi nombre en limpio, sino para volver a la Gobernación de Antioquia a seguir sirviendo", añadió.

Aníbal se mostró confiado en que pronto esté de regreso en el cargo.

“Confío en la justicia y en que todo esto terminará de la mejor manera. Tengo la confianza de que más temprano que tarde regresaré a la Gobernación. La justicia prevalecerá”, agregó.

Escuche al suspendido gobernador de Antioquia en entrevista con Mañanas BLU: