Blu Radio  / Judicial  / Sala Penal de la Corte Suprema estudiará tutela de Rodolfo Palomino, pero deja en firme su detención
Sala Penal de la Corte Suprema estudiará tutela de Rodolfo Palomino, pero deja en firme su detención

El general en retiro Rodolfo Palomino condenado a 7 años por la Corte Suprema de Justicia, se juega otra carta en ese mismo alto tribunal. Esto, luego de que la Sala penal avocara conocimiento de la tutela para “evitar dilaciones”.

