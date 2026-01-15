Sala Penal de la Corte Suprema estudiará tutela de Rodolfo Palomino, pero deja en firme su detención

Blu Radio conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento de la tutela interpuesta por la defensa del general (r) Rodolfo Palomino, esto luego de que la Sala Civil se desmarcara del conocimiento de dicha acción por lo que ahora la revisión estará a cargo de la Sala Penal del alto tribunal.

El abogado de Rodolfo Palomino pidió como medida provisional la suspensión de la privación de la libertad, mientras la condena no quedara en firme, bajo el argumento de la presunción de inocencia.

General (r) Rodolfo Palomino Foto: AFP

Sin embargo, el magistrado ponente en este caso negó esta solicitud al considerar que, en esta etapa del trámite, no existen elementos de juicio suficientes que permitan concluir la existencia de una amenaza inminente o grave a un derecho fundamental que haga necesaria una medida cautelar urgente.

“En cumplimiento a la remisión efectuada por la Sala Civil, Agraria y Rural de esta Corporación y en aras de evitar dilaciones, se avoca el conocimiento de la acción de tutela promovida por Rodolfo Bautista Palomino López, a través de apoderado, en contra de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso”, señaló la Sala Penal.



La decisión señala que acceder a la suspensión de la detención equivaldría a anticipar el análisis de fondo de la tutela, ya que la medida solicitada coincide con la pretensión principal de Palomino que busca dejar sin efectos la restricción de su libertad ordenada en la sentencia de primera instancia.

Rodolfo Palomino purga una pena de 7 años proferida por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias. Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Actualmente, el exoficial se encuentra recluido en la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional), en Bogotá.