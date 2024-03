Salvatore Mancuso queda en libertad: la decisión la tomó un juez de Justicia y Paz

Otorgan la libertad al exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso. La decisión la tomó el magistrado Manuel Bernal de Justicia y Paz.

El pasado 13 de marzo, el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla le había negado este la libertad a Mancuso al ser designado por el Gobierno nacional como gestor de paz.

En esa decisión el magistrado Carlos Andrés Pérez, había argumentado que no tiene coherencia la petición que hace la defensa de Salvatore Mancuso, teniendo en cuenta que en este momento el exjefe no hace parte de ningún grupo paramilitar, por lo cual no puede ser beneficiario con esta figura de gestora de paz.

