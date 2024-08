Sandra Ortiz rompió su silencio en la Fiscalía: “Mi vida está en peligro”

La exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, rompió su silencio a su llegada al búnker de la Fiscalía para ser escuchada por las dos fiscales que llevan la investigación por corrupción en la UNGRD que ya imputaron a Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero.

"Yo soy una mujer sincera y yo llegué donde he llegado es por mi sinceridad. Les quiero decir a cada uno de ustedes ese perfilamiento que me han hecho, a esos pocos medios que me han hecho, que me han perseguido. Y por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas. Las pruebas, por favor (...) Solo me preocupan mis hijas", señaló Sandra Ortiz.

La exfuncionaria del Gobierno cercana al partido Verde afirmó que su vida corre riesgo y muchas de las afirmaciones que se han hecho son falsas.

Ortiz es señalada de haber sido “ la mensajera” para el pago de coimas junto con Sneyder Pinilla al expresidente del Senado, Iván Name a cambio de impulsar iniciativas del Gobierno en el legislativo.

Publicidad

Según Sneyder Pinilla y Olmedo López se le habrían pagado 3.000 millones de pesos a Name que se le hicieron llegar a una de sus propiedades al norte de Bogotá.

Según la Fiscalía, Ortiz hizo parte de una estructura criminal que se apropió de dineros del Estado, aprovechando la forma de contratación que tiene la UNGRD para atender emergencias y desastres en el territorio nacional.

Publicidad

El abogado Pedro Aguilar, defensor de Sandra Ortiz, manifestó tras su reciente comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia que la exfuncionaria descarta que pueda haber una negociación para una posible colaboración con la justicia.

Aguilar también señaló que aunque la Fiscalía ya dio a conocer algunos de los argumentos que tiene para vincular a la exconsejera presidencial en el entramado de corrupción, la defensa están adelantando las investigaciones respectivas para estar preparados a la hora de responder los llamados de las autoridades.