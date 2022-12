¿Santos podría implementar los acuerdos de paz aunque haya ganado el NO?

El abogado Juan Manuel Charry, experto en derecho constitucional, analizó en los micrófonos de BLU Al Derecho las consecuencias jurídicas de que el NO ganara en las urnas en la jornada del Plebiscito por la Paz.

Publicidad

Teniendo en cuenta que el Gobierno y las Farc acordaron que la ciudadanía debía refrendar los acuerdos de paz para hacerlos vinculantes, Charry explicó que el pacto final no tiene ningún sustento jurídico para implementarlo.

“Al haber ganado el NO, los acuerdos no quedaron refrendados, el acto legislativo que preveía la implementación de los acuerdos de paz y establecía facultades especiales para el presidente de la República no entra a regir porque su vigencia dependía de le refrendación de los acuerdos”, explicó.

Publicidad

Sin embargo, el experto dijo que el presidente Juan Manuel Santos mantiene sus competencias legales y constitucionales para negociar con grupos al margen de la ley y llegar a acuerdos.

Publicidad

Es decir, aunque ganó el NO, Santos mantiene sus facultades jurídicas para organizar zonas de concentración, suspensión de órdenes de captura y mantener el cese bilateral al fuego, entre otros.

En el caso de la situación jurídica del secretariado de las Farc, dijo que teniendo en cuenta que el presidente Santos no perdió sus facultades jurídicas, los guerrilleros no pierden las autorizaciones legales entregadas para negociar.

Publicidad

¿Qué viene a futuro?

Publicidad

Según el constitucionalista Juan Manuel Charry, el plebiscito era un contexto válido en el pasado, pero ahora hay que buscar nuevos caminos.

“No es indispensable volver a un mecanismo de participación, si hay un amplio consenso de partidos y se alcanza un acuerdo en ese sentido, bastaría con ello y no habría necesidad de volver a un mecanismo de participación”, explicó.

Publicidad

Finalmente, dijo que una Asamblea Nacional Constituyente jugaría un papel importante para blindar los acuerdos, por lo que no descarta que se lleve a cabo tras los diálogos entre el Gobierno y los opositores.