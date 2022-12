‘Santrich’ compareció ante la Comisión de la Verdad

A su llegada a la sede de la Comisión de la Verdad en el centro de Bogotá, ‘Jesús Santrich’ aseguró que ratifica su compromiso con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y explicó que entregaría informes "de cómo fue el desarrollo del conflicto, revelando si se han cometido faltas y también destacando las del Estado en esta confrontación".

Indicó que su presencia es "para aportar todos los elementos de juicio sobre el conocimiento y las características específicas de la compleja y dolorosa historia de la confrontación armada en el país". Agregó que el partido Farc está comprometido con el respeto por los derechos de las víctimas.

‘Santrich’ ratificó los 13 compromisos en la mesa de garantías entre los que está "el impacto humano y social del conflicto en la sociedad, el impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el ejercicio de la democracia en conjunto".

Sin embargo, reiterar su compromiso no fue su único fin en la Comisión de la Verdad, el exjefe guerrillero hizo el siguiente anuncio:

"Vinimos a traer un documento escrito por ‘Édison Romaña’, es un libro que es el principal paso de aporte a la Comisión de la Verdad. Vinimos a proponer trazar una ruta de verdad con ‘Simón Trinidad’, ‘Iván Ríos’ y los excombatientes que se encuentran en las prisiones extranjeras", manifestó ‘Santrich’.

El libro al que hizo referencia es un escrito que hizo ‘Romaña’ el año pasado mientras estaba en el sistema de reincorporación.

Así mismo, indicó que ahora será un puente entre ‘El Paisa’, ‘Romaña’, ‘Aldinever’, ‘Iván Márquez’ y los demás exjefes que no han comparecido.

"Vinimos a proponer también cómo ayudar en la recolección de verdad de quienes han salido de los espacios territoriales por diversas razones, fundamentalmente por la persecución que todavía existe del terrorismo en Colombia", dijo.

Según ‘Santrich’, los exjefes guerrilleros a los que la JEP les abrió incidentes de incumplimiento no se han presentado por temas como "la persecución del Estado, las condiciones de seguridad y el asesinato de los otros excombatientes".

"Yo siempre he pedido perdón a las víctimas desde el principio del proceso de paz y pues hice una reiteración de ese compromiso luego de un convencimiento mayor que yo tengo de la realidad, de la situación, de la confrontación que hubo en Colombia”, dijo a la pregunta de BLU Radio sobre por qué pidió perdón a las víctimas 7 años después en el Congreso.

Finalmente, Omaira Rojas, alias ‘Sonia’, también compareció ante la Comisión de la Verdad.

Por otro lado, durante su primera intervención en la plenaria de la Cámara, el representante por el Partido de la Farc ‘Jesús Santrich’ criticó al presidente Iván Duque y dijo que con su extradición no solucionaría los problemas que tiene el país.

La declaración se dio en medio del derecho a réplica tras su llegada hace dos semanas al Congreso.

“Presidente Duque, no le mienta más al país. El problema real de la mayoría de los colombianos no es ‘Jesús Santrich’, mi extradición tan anhelada por usted no resuelve el flagelo del desempleo que en su Gobierno llegó nuevamente a dos dígitos y que azota a millones de familias, haciendo más grave aún este padecimiento para mujeres y jóvenes, que duplican el promedio nacional de desocupación. Mi presidio no supera el estancamiento de la economía que ya señala hasta el Banco de la República, pese a la censura de su ministro de Hacienda”, dijo ‘Santrich’ durante su intervención.