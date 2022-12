Secretario de Educación del Atlántico no aceptó cargos por irregularidades en el PAE

La Fiscalía imputó cargos al secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza Sanjuan, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública y peculado por apropiación en favor de terceros, por más de 3.000 millones de pesos.

Todo lo anterior hace parte del proceso en contra del funcionario y otros tres capturados por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar en el Atlántico.

Para argumentar cómo se habría dado esta presunta apropiación de recursos, la Fiscalía expuso gráficas con los dineros que nunca se justificaron.

Por ejemplo, en los contratos del 2016 aparecen valores de raciones industrializadas no justificadas por más de $820 millones, materias primas no compradas para la preparación en el sitio por más de $710 millones, pagos de más en la IE Santa Teresita de Sabanalarga por más de $16 millones y raciones no entregadas y subsanadas con la alteración de planillas por más de $304 millones.

El secretario de Educación, Dagoberto Barraza, el funcionario público Emil Armando Pacheco y los contratistas Uriel Eduardo Reyes y Félix Enrique Barrios no se allanaron a ninguno de los cargos, pero todos quedaron imputados formalmente por la Fiscalía.

El ente de control consideró que aquí se puso en juego la alimentación de niños de escasos recursos entre los 4 y 12 años, que habitan los 20 municipios no certificados del Atlántico.