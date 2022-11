Senador Hernán Andrade no será investigado por el cartel de la toga

La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación formal enpor el escándalo de los

sobornos entregados al denominado cartel de la toga.

La decisión del Alto Tribunal se da tras encontrar falsas las declaraciones del abogado Leonardo Luis Pinilla, según las cuales Andrade había pagado 2.300 millones de pesos para salir bien librado de sus procesos judiciales en la Corte.

Leonardo Pinilla, también conocido como ‘Porcino’, es socio y amigo del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por la Corte Suprema por ser la ficha principal de este escándalo de corrupción.

Además, ambos están a punto de ser extraditados a Estados Unidos, donde deberán responder por el delito de lavado de activos tras pedirle en Miami USD 10.000 dólares al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para, supuestamente, ayudarle a evadir a la justicia por los escándalos de corrupción en ese departamento.

En declaraciones dadas ante la Corte, el mismo Pinilla reconoció que en las llamadas interceptadas por la DEA, en las que le habla a Lyons del supuesto soborno pagado por Andrade, había mentido. La razón, buscaba, según él, impresionar a Lyons y convencerlo de acceder a su petición económica.

“Quiero disculparme públicamente ante usted y de igual manera ante la Sala Penal y sus magistrados porque yo en las conversaciones que dieron lugar a todos estos sucesos, manifesté cosas que son acordes a la realidad porque Gustavo me las manifestaba, y otras que son fabulaciones que yo hacía tratando de mostrar un protagonismo que obviamente no tengo”, dijo.

Sobre Andrade expresó: “Yo creo que en la manifestación (llamada) digo que hago parte del proceso, pero ni lo conocí, ni sabía por qué era el proceso de Hernán, ni sabía quién era el ponente ni nada”, aseguró.

Pinilla manifestó además que cuando sostuvo esas conversaciones con Alejandro Lyons estaba borracho. “En esas conversaciones me encontraba con cierto grado de alicoramiento, estaba tomando, yo no soy una persona vulgar y me apena porque esto se ha ventilado bastante, y yo era bastante escueto y bastante soez”, agregó.