Por: Redacción Digital BLU Radio

Por considerar que sus viviendas serán devaluadas y que estará en riesgo su convivencia, los habitantes del municipio de Candelaria siguen oponiéndose a la construcción de una megacárcel en esta zona del sur del Atlántico.

Lea también: Protestas por construcción de megacárcel en Candelaria, Atlántico

"El detrimento que sufre la población es total. No socializaron, no le preguntaron a nadie, sino que vienen así no más a poner una cárcel aquí, y eso nos traerá más bandidos y hasta a las mafias mexicanas, es una situación gravísima", consideró Manuel Martínez, gestor social de Candelaria.

La construcción de esta megacárcel pretende acabar con el hacinamiento en los centros de reclusión de la capital del Atlántico. Sin embargo, a las protestas que ha venido adelantando la comunidad se le suma la advertencia de la CRA, que indicó que el predio es susceptible de inundaciones, teniendo en cuenta la emergencia que se presentó en 2010 en el sur del departamento.

Lea también: Delincuentes peligrosos son enviados a cárceles de mínima seguridad en Barranquilla

Publicidad

Frente a esto y tras la revisión de un equipo de hidrólogos enviados por el Ministerio de Justicia, se acordó realizar obras de protección, como las que ya se han venido ejecutando en la zona, para minimizar el riesgo.

undefined