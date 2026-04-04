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Blu Radio  / Tecnología  / Innovación  / Hay microplásticos en el agua que bebemos: innovador filtro eliminaría el 95 % de estas partículas

Hay microplásticos en el agua que bebemos: innovador filtro eliminaría el 95 % de estas partículas

Una estudiante estadounidense de 18 años de edad diseñó un sistema capaz de eliminar más del 95 % de microplásticos del agua usando un novedoso filtro.

_ innovador filtro eliminaría el 95 % del microplástico presente en el agua potable.jpg
Innovador filtro eliminaría el 95 % del microplástico presente en el agua potable.
Foto: Freepik, Corona.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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