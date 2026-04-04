Hay microplásticos en el agua que bebemos: innovador filtro eliminaría el 95 % de estas partículas

Existe un hábito que hoy en día ya está más que arraigado en la cultura y es que muchas personas, cada mañana, abren el grifo y beben un vaso de agua. Pero en ese acto cotidiano podría esconderse una amenaza silenciosa.

Los microplásticos, fragmentos diminutos derivados de la degradación del plástico, han comenzado a formar parte de nuestro organismo sin que lo notemos.

La evidencia científica empieza a ser inquietante. Un estudio de la Vrije Universiteit Amsterdam publicado en 2022 detectó microplásticos en la sangre humana por primera vez, demostrando que estas partículas pueden circular por el cuerpo. Por su parte, investigaciones publicadas en la revista Nature en 2023 sugieren que estas partículas pueden acumularse en tejidos, incluyendo el cerebro.

Aunque aún se estudian sus efectos, distintos trabajos apuntan a posibles impactos en el sistema inmunológico, endocrino y cardiovascular. Es decir, “no se trata solo de contaminación ambiental: estamos hablando de algo que ya interactúa con nuestro cuerpo”, mencionan los estudios.



Microplásticos en el agua que bebemos, filtro eliminaría el 95 %

En este contexto surge una solución innovadora desarrollada por la estudiante estadounidense Mia Heller, de 18 años de edad, quien diseñó un sistema capaz de eliminar más del 95 % de microplásticos del agua usando ferrofluidos.



Su iniciativa no es como los métodos tradicionales. En lugar de depender de membranas (que son costosas y propensas a obstruirse) el sistema emplea un proceso magnético que captura las partículas plásticas de forma más eficiente.

La innovadora creación de la joven funciona en varias etapas:

Filtro de agua. Foto: Freepik.

Mezcla automatizada: el agua contaminada se combina con ferrofluido mediante un brazo mecánico.

Atracción magnética: un tambor magnético separa el ferrofluido junto con los microplásticos adheridos.

Sistema de doble cámara: permite dividir el agua limpia de los residuos.

Filtración final: asegura mayor pureza del agua.

Reciclaje del ferrofluido: el líquido magnético se recupera y reutiliza, reduciendo costes.

El resultado que obtuvo el dispositivo fue una eficiencia del 95,52 % en la eliminación de microplásticos, superando a muchos sistemas convencionales.



¿Qué dicen los estudios sobre el agua que bebemos?

La preocupación no es exagerada. Un estudio publicado en la revista Environmental Science & Technology en 2020 analizó muestras de agua potable en distintos países y encontró microplásticos en aproximadamente el 83 % de ellas.

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Además, investigaciones revisadas por la World Health Organization han reconocido la presencia generalizada de microplásticos en el agua, aunque señalan que aún falta comprender completamente sus efectos a largo plazo.

El funcionamiento del filtro creado por Mia Heller se basa en "una propiedad simple pero poderosa". Los microplásticos tienden a adherirse al ferrofluido. Una vez unidos, un campo magnético permite separarlos del agua de forma rápida y eficiente. Este enfoque ofrece varias ventajas:



Menor mantenimiento

Mayor durabilidad

Reducción de residuos

Posibilidad de uso doméstico

No obstante, el dispositivo está limitado en cuanto a su expansión y aplicación, pues el costo del ferrofluido no lo permite por el momento. Por ahora, el innovador filtro es aplicable para el ámbito doméstico que se adhiere al grifo.

