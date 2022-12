Soldados que violaron a niña indígena embera se evadieron uno a uno

El sargento Juan Carlos Díaz, a quién el Ejército retiró de la institución, habló en Mañanas BLU sobre el caso de la violación a una niña de 13 años, de la etnia embera en Risaralda, por parte de siete soldados, que estaban bajo su mando.

El suboficial negó cualquier acto de negligencia, aseguró que siempre dio buen ejemplo a los uniformados y entregó detalles de cómo habrían hecho los militares para escaparse y cometer el abuso.

“Las versión es que prácticamente iba uno, volvía el otro, iba uno, volvía el otro. Fue uno por uno que fueron evadiéndose. Se me salieron las lágrimas de la tristeza, no pensé que fueran a hacer eso”, dijo el uniformado.

De acuerdo con el sargento Díaz, solo se enteró del atroz crimen de los soldados cuando la familia de la menor se lo contó.

“Ellos no tenían que estar en ese sitio, ellos se evadieron. No sé en qué momento la menor fue abordada. Yo jamás permití que hablaran con menores de edad", agregó.

Según Díaz, los soldados regulares que cometieron el abuso sexual contra la niña no estaban drogados ni borrachos.

“Yo siempre les di mi mejor ejemplo. Ellos decían que algo se les metió algo en la cabeza e hicieron esos hechos. Yo en ningún me arrepiento de haberlos denunciado.

Al contrario, yo creo que hice lo mejor. De pronto por eso me costó mi carrera militar. No me arrepiento”, sostuvo.

El sargento reiteró que se le violó el debido proceso al sacarlo de la institución y le respondió al general Enrique Zapateiro, quien reiteró que el suboficial no cumplió con su deber para evitar que los hechos ocurrieran.

“Jamás me dieron la oportunidad de aclarar cómo fueron los hechos. Me llegó una notificación que me dice que a partir del momento quedo retirado del servicio activo de las fuerzas militares”, indicó

