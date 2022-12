Testigo clave del carrusel de contratos salpica a embajadora en Panamá

En medio del juicio contra el exalcalde Samuel Moreno por el carrusel de la contratación, el excontratista Manuel Alejandro Botero, testigo de la Fiscalía, salpicó a la embajadora de Colombia en Panamá, Angela Benedetti.

Manuel Alejandro Botero dijo que Julio Gómez le había entregado 200 millones de pesos a Angela Benedetti cuando era concejal de Bogotá para silenciar el carrusel de la contratación. Incluso, que la información ya la había entregado a la Fiscalía hace años y no habían hecho nada.

“Le dije al fiscal Zetien que se acordara que Julio Gómez había dicho que le había entregado 200 millones a Ángela Benedetti y el fiscal dijo que pediría los audios de la diligencia para abrir investigación contra la diplomática”, dijo Botero.

Agregó que no sabe por qué en la administración pasada no le dieron trámite a la investigación, pero que era ilógico que se hablara de una comida entre Benedetti, el contralor de Bogotá de la época y los Nule, en su apartamento y no la estuvieran investigando.

El fiscal del caso Jaime Zetien aclaró que las declaraciones de Botero se revisarán y se contrastarán con las que hay de Julio Gómez hace años para ver qué decisión toma la Fiscalía al respecto.

“No se conocía esa declaración con esa precisión que hoy manifestó el señor testigo y por eso hay que examinarlo. Qué es lo que existe y confrontarlo con lo que dijo el señor Botero”, sostuvo.